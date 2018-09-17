Как отреагировала Захарова на «причастность» России к убийству брата Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда США Никки Хейли о том, что Россия содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди", - написала Захарова в Facebook.

По словам Хейли, Россия якобы предоставила Северной Корее нервно-паралитические вещества, а потом КНДР исполнила убийство Ким Чен Нама.

"Пускай Пирамиду Хеопса раскопают. Ну никак без "NOVICHOK" не обошлось", ".