США обвиняют Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына
17 сентября 2018, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
По словам Хейли, Россия якобы предоставила Северной Корее нервно-паралитические вещества, а потом КНДР исполнила убийство Ким Чен Нама. Хейли также заявила, что Москва «обманывает» ООН в вопросах, связанных с КНДР, и потребовала прекратить «систематические» нарушения санкций. По ее словам, Вашингтон располагает доказательствами этого. Об этом представитель США при ООН заявила на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждается контроль над реализацией санкций против Пхеньяна.
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