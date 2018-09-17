Клинцевич о решении Порошенко по договору о дружбе с Россией: заказ Запада

Петр Порошенко, решив разорвать договор о дружбе с Россией, выполняет западный заказ и надеется заработать очки у русофобов на грядущих выборах, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Глава украинского государства "выполняет прямой заказ определенных кругов Запада, для которых Украина интересна только как головная боль для России", отмечает сенатор. Также Порошенко хочет вновь стать президентом на волне русофобии, добавил Клинцевич в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что решение президента Украины "освобождает Россию от определенных обязательств" по отношению к этой стране.

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.