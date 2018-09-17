Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе Украины и РФ

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Таким образом, были поддержаны предложения Министерства иностранных дел страны насчет прекращения украинской стороной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан в мае 1997 года, передает 17 сентября РИА "Новости".

Уточняется, что российское руководство будет проинформировано о подобном решении властей Украины до 30 сентября текущего года.