Турчинов прокомментировал данные Минобороны России о крушении МН17

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что считает «очередным неудачным фейком» представленные Минобороны России данные о крушении МН17. Глава Минобороны Британии назвал "доказательства" РФ по MH17 дезинформацией

По его словам, эти сведения нужны для того, чтобы скрыть «уже доказанное» преступление России.

О недостоверности данных российского расследования заявил и спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Ракета, которая четыре года назад сбила в Донбассе малайзийский Boeing рейса МН17, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в 1986 году, а затем отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Начальник главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин подчеркнул, что снаряд, о котором идет речь, никогда не возвращался на территорию России.