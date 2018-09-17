В Раде заявили, что заявление РФ о сбившей Boeing МН17 ракете является фейком

В понедельник, 17 сентября, спикер Верховной рады Андрей Парубий высказался о заявлении России насчет того, что ракета, сбившая в 2014 году малайзийский Boeing МН17 над Донбассом, принадлежала Украине.

По словам политика, которые он произнес в рамках брифинга, подобное сообщение Минобороны РФ является "очередным информационным фейком", передает РИА "Новости". Парубий не предоставил никаких фактов, доказывающих, что данные, российской стороны являются ложными.

Напомним, ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что ракета, сбившая 17 июля 2014 года под Донецком самолет, летевший в Куала-Лумпур из Амстердама, в 1986 году поступила в воинскую часть Украинской ССР.