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Госдеп назвал условия для отмены второго пакета санкций по делу Скрипалей
13 сентября 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Администрация США готова использовать гораздо более жесткие санкции в отношении России в связи с делом Скрипалей. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.
Она отметила, что если Россия позволит провести инспекции на своих химических объектах и даст гарантии, которые можно проверить, что не будет применять нервно-паралитические вещества снова, то Вашингтон откажется от введения второго этапа санкций.
Крайний срок введения жесткого пакета - ноябрь, передает РИА Новости. Санкции планируется ввести по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.
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