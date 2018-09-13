Госдеп назвал условия для отмены второго пакета санкций по делу Скрипалей

Администрация США готова использовать гораздо более жесткие санкции в отношении России в связи с делом Скрипалей. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.

Она отметила, что если Россия позволит провести инспекции на своих химических объектах и даст гарантии, которые можно проверить, что не будет применять нервно-паралитические вещества снова, то Вашингтон откажется от введения второго этапа санкций.

Крайний срок введения жесткого пакета - ноябрь, передает РИА Новости. Санкции планируется ввести по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.