В Госдуме назвали указ Трампа о санкциях за вмешательство в выборы США паранойей

Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой отреагировал на сообщения об указе главы Белого дома Дональда Трампа, предполагающем ввод санкций за «вмешательство в выборы». Он назвал документ «паранойей». Эксперт прокомментировал указ о санкциях за вмешательство в выборы США

Толстой считает, что президент Соединенных Штатов - настоящий герой в борьбе с ветряными мельницами, передает РИА Новости. По мнению вице-спикера Госдумы, принятое решение грозит последствиями всем, кто пишет в соцсетях что-либо, что потенциально может повлиять на выборы. Круг тех, кто может попасть под санкции, неопределенный, поэтому публикации легко связать с зарубежным влиянием.

Президент США Дональд Трамп вчера подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. В указе говорится о введении санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».