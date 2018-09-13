В Госдуме назвали указ Трампа о санкциях за вмешательство в выборы США паранойей
13 сентября 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой отреагировал на сообщения об указе главы Белого дома Дональда Трампа, предполагающем ввод санкций за «вмешательство в выборы». Он назвал документ «паранойей».
Толстой считает, что президент Соединенных Штатов - настоящий герой в борьбе с ветряными мельницами, передает РИА Новости. По мнению вице-спикера Госдумы, принятое решение грозит последствиями всем, кто пишет в соцсетях что-либо, что потенциально может повлиять на выборы. Круг тех, кто может попасть под санкции, неопределенный, поэтому публикации легко связать с зарубежным влиянием.
Президент США Дональд Трамп вчера подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. В указе говорится о введении санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».
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