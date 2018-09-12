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Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
12 сентября 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В указе говорится о введении санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом». Санкции будут включать в себя заморозку активов, ограничение доступа к финансам и другие меры, передает РИА Новости. В указе нет списка конкретных стран, поскольку в США подозревают во вмешательстве в выборы не только Россию.
Документ будет опубликован в «ближайшее время».
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