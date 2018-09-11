Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда‍

Соединенные штаты Америки могут в ближайшее время ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследования военных преступлений американских и израильских военных.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он пригрозил жесткими мерами тем, кто будет сотрудничать с МУС - Вашингтон не признает его юрисдикции.

По его словам, США будут вынуждены принять все необходимые меры для защиты своих граждан и граждан стран-союзников от "неправедного преследования этим незаконным судом".

"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", - заявил Болтон, выступая накануне в Вашингтоне.

Это заявление Болтона прозвучало, в частности, в связи с тем, что МУС сейчас расследует преступления американских военных в Афганистане, передает агентство Reuters.

США намерены обратиться к Совбезу ООН с вопросом о принятии мер по ограничению деятельности суда. Также советник уточнил, что санкции могут быть введены против судей МУС.

И в данном случае речь может идти о запрете судьям МУС посещать Соединенные штаты, а также о наложении санкций на их активы, находящиеся на территории США.

Напомним, в компетенцию МУС входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Большинство стран мира признают его юрисдикцию.