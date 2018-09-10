Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы. В минувшее воскресенье, 9 сентября, жители столицы выбирали градоначальника.

В администрации главы России в ночь на понедельник, 10 сентября, сообщили, что Путин поздравил Собянина в рамках телефонного разговора, передает РИА "Новости".

Известно, что после обработки 91,96 процента протоколов избирательных комиссий Сергей Собянин набрал 69,72 процента голосов избирателей, вследствие чего можно сделать вывод, что он победил на выборах мэра Москвы. Соответствующую информацию предоставили ранее в Мосгоризбиркоме.