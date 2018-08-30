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Захарова: у США нет даже косвенных доказательств против Бутиной
30 августа 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство юстиций США пока не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины арестованной россиянки Марии Бутиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Россия требует от Соединенных штатов, чтобы на россиянку прекратили оказывать психологическое давление, а также настаивает на ее освобождении.
Представитель МИД подчеркнула, что никаких улик, указывающих на вину Бутиной у США нет, за исключением "бессвязных сообщений в социальных сетях".
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