Песков: Путин провел выходные на Енисее вместе с Шойгу и Бортниковым
27 августа 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин провел минувшие выходные, любуясь красотами Тувы. Компанию президенту составили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников.
Об это журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также в путешествии Путина сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника и глава Тывы.
Песков подчеркнул, что поездка носила характер видового, природного туризма: "Походил по горам, полюбовался красотами", - уточнил представитель Кремля.
По официальным данным, фотоснимки прогулки президента России по верховьям Енисея в минувшие выходные появятся на официальном сайте Владимира Путина в течение сегодняшнего дня.
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