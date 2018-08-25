МИД России предостерегает США от «опрометчивых шагов» в Сирии
25 августа 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация предостерегает Соединенные штаты, а также их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Данное заявление последовало в качестве комментария на публикацию Bloomberg о том, что, если войска Сирии применят химоружие, США готовы нанести по республике ракетный удар.
По его словам, несмотря на ультиматумы Вашингтона, Россия придерживается позиции, подразумевающей ликвидацию террористов в Сирии и возвращение государства к мирной жизни.
Кроме того, Рябков не исключил переноса ответственности со стороны США на правительство Дамаска "с грубой провокацией и последующими ударами".
Как сообщил замминистра, российская сторона готова к очередному поднятию вопроса о смене власти в Дамаске: "Мы разоблачаем эти замыслы", - заявил он.
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