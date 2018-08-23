Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итоговое заявление по результатам встречи с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном не было подписано. Болтон поделился итогами переговоров с Патрушевым

По его словам, причиной явилась позиция Соединенных штатов: американская сторона требовала, чтобы в совместном заявлении говорилось о вмешательстве РФ в выборы США.

"Мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", - подчеркнул Патрушев.

В ответ на подобное требование российская сторона предложила вписать в документ пункт о невозможности вмешательства Вашингтона в дела иностранных государств.

Результатом, по сообщению секретаря Совбеза РФ, явился отказ американцев от подписания данного документа.

Исключением среди тем, подвергшихся обсуждению, но не приведших к единой точке зрения, стала ситуация на Украине - в этом вопросе представители двух государств пришли к решению продолжить диалог.