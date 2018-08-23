//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наташа Королева о ссоре с Андреем Малаховым: «Все брешут!»
- Поклонники актрисы Елены Кориковой удивлены ее новыми фото в сети
- Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые
- Любовь Казарновская рассекретила личную жизнь сына
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Патрушев об итогах встречи с Болтоном: "Не подписали"
23 августа 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итоговое заявление по результатам встречи с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном не было подписано.
По его словам, причиной явилась позиция Соединенных штатов: американская сторона требовала, чтобы в совместном заявлении говорилось о вмешательстве РФ в выборы США.
"Мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", - подчеркнул Патрушев.
В ответ на подобное требование российская сторона предложила вписать в документ пункт о невозможности вмешательства Вашингтона в дела иностранных государств.
Результатом, по сообщению секретаря Совбеза РФ, явился отказ американцев от подписания данного документа.
Исключением среди тем, подвергшихся обсуждению, но не приведших к единой точке зрения, стала ситуация на Украине - в этом вопросе представители двух государств пришли к решению продолжить диалог.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Трамп: "Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Последствием решения ЦБ о покупке валюты стал растущий рубль
//Общество
//Общество
//Новости партнеров
Предполагаемый заказчик теракта в Петербурге заочно арестован судом
//Спорт
Самбисты со всей России почтут память павших в Великой Отечественной войне
//В мире
Захарова пообещала, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США
Почему Россия не может достичь уровня процветания африканской Ботсваны?
//Новости СМИ2
//Общество
Владимир Путин почтил память погибших моряков подводной лодки «Курск»
//Общество
Патриарх Кирилл призвал молодежь ограничить использование гаджетов и Интернета
//Политика
//Политика
//Новости Redtram
//Общество
Мама отравившегося в крымском лагере ребенка подала в суд, требуя 500 тыс. руб.
//Общество
Шествие в честь дня шахтера прошло в столице Донецкой народной республики
//Общество
В сети опубликовано видео впервые обнаруженного племени в бразильских джунглях
//Политика
Встреча Патрушева и Болтона в Женеве продлилась более пяти часов
//Общество
В подмосковной Коломне баржа наехала на лодку, погиб мужчина
//Культура
Максим и Эммануил Виторган обратились к покойной маме и жене Алле Балтер
//Здоровье
Простое средство для резкого снижения артериального давления назвали диетологи
//Общество
Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые
//Общество
Вожатый детского лагеря «Дружба» в Евпатории задержал педофила
//Общество
Глава ФСВТС сообщил о перспективах сотрудничества РФ с арабскими странами