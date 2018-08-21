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Госдума: Давление на Трампа не выгодно самим США
21 августа 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о готовности рассмотреть снятие санкционных запретов с Москвы, если Россия предпримет шаги для совместной работы с США по Сирии и Украине.
По словам депутата, это очередная попытка американского лидера найти возможность диалога с Российской Федерацией, передаёт RT. Москва неоднократно предлагала пути, где интересы двух держав могут совпадать, а также быть интересны другим странам. «То, что на Трампа оказывают давление его оппоненты, — это вызывает затруднения в продвижении диалога между Россией и США, подчас их действия ничем не аргументированы, а нацелены на давление Трампа. По некоторым позициям понятно, что такое давление невыгодно самим США», — заявил Чепа.
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