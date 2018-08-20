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Турция намерена объединиться с Россией в ВТО по иску против США
20 августа 2018, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Турция намерена сотрудничать с другими государствами, в том числе с Российской Федерацией, в процессе против Соединенных штатов Америки во Всемирной торговой организации (ВТО).
Об этом сегодня заявило Министерство торговли турецкой державы. В ведомстве подчеркнули, что продолжат предпринимать все необходимые шаги для защиты прав турецких экспортеров.
Сообщается, что Турция собирается налаживать тесное взаимодействие, в частности, с теми странами, которые также задействованы в процессах ВТО против США.
Добавим, данное заявление прозвучало в свете недавнего запроса Анкары о проведении консультаций в ВТО, связанных с введением дополнительных пошлин на сталь и алюминий.
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