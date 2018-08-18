Опоздавший на свадьбу Владимир Путин написал пожелание на машине и уехал
18 августа 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Свадебная церемония главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и бизнесмена из Австрии Вольфганга Майлингера была отложена из-за задержки российского лидера Владимира Путина, сообщил австрийский телеканал Oe24.
На церемонии бракосочетания присутствуют Президент республики Александер ван дер Беллен, Федеральный канцлер страны Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, другие высокопоставленные лица, сообщает сайт Кремля. Путин подарил Кнайсль букет цветов, написал пожелание на машине молодоженов и тепло попрощался с гостями на немецком языке. Его кортеж возвращается в Грац по перекрытому шоссе. Далее глава российского государства направится в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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