Британцы заволновались из-за активности российских подлодок

Офицеры Королевского флота Британии выразили беспокойство "высокой активностью" российских подлодок в Атлантическом океане и пообещали обеспечить безопасность похода нового авианосца "Королева Елизавета" в США.

Свое волнение по этому поводу выразил капитан британского авианосца в преддверии первого трансатлантического перехода. Джерри Кид заявил, что Россия «явно продемонстрировала свои намерения», увеличив военную активность в море.

Командир авианосной ударной группы Эндрю Беттон заявил The Times, что "корабль будет хорошо защищен во время перехода через Атлантику".

Российское посольство назвало вбросом сведения об активности российских подлодок, реальных оснований для "запугивания" жителей Великобритании нет.