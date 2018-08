Эту страну не победить: в США объяснили, почему невозможно завоевать Россию

Россия, США, Китай, Индия, а также Афганистан являются странами, которые невозможно завоевать. Так считает американский ресурс We are the Mighty, специализирующийся на военной тематике.

Невозможность завоевания России издание связывает не только с суровыми климатическими условиями, огромной территорией и армией страны, но и с особенностями населения.

"Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", - отмечают авторы статьи. При этом на портале добавили, что захватчику придется сражаться с россиянами в 11 часовых поясах.

Соединенные штаты, по мнению экспертов, непреступны из-за сильной экипированной армии, большой территории, высокой численности населения и из-за того, что у американцев есть личное оружие.

Китай останется незавоеванным благодаря своему 1.3-миллиардному населению, большой площади и развитой экономике. В Индии потенциальным завоевателям придется столкнуться с особенностями климата и географии.

Афганистан, как считают американские специалисты, не получится захватить, скорее всего, из-за сложного географического рельефа и многонационального населения страны.