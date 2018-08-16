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Эту страну не победить: в США объяснили, почему невозможно завоевать Россию
16 августа 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Россия, США, Китай, Индия, а также Афганистан являются странами, которые невозможно завоевать. Так считает американский ресурс We are the Mighty, специализирующийся на военной тематике.
Невозможность завоевания России издание связывает не только с суровыми климатическими условиями, огромной территорией и армией страны, но и с особенностями населения.
"Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", - отмечают авторы статьи. При этом на портале добавили, что захватчику придется сражаться с россиянами в 11 часовых поясах.
Соединенные штаты, по мнению экспертов, непреступны из-за сильной экипированной армии, большой территории, высокой численности населения и из-за того, что у американцев есть личное оружие.
Китай останется незавоеванным благодаря своему 1.3-миллиардному населению, большой площади и развитой экономике. В Индии потенциальным завоевателям придется столкнуться с особенностями климата и географии.
Афганистан, как считают американские специалисты, не получится захватить, скорее всего, из-за сложного географического рельефа и многонационального населения страны.
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