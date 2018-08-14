Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках грядущей встречи в Берлине среди прочих вопросов обсудят реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2".

Сегодня стало известно, что в субботу, 18 августа, в Берлине Путин и Меркель поделятся мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня. В частности, политики обсудят ситуации в Сирии и на Украине, санкции и некоторые другие моменты, передает RT

Кроме того, президент РФ и немецкий канцлер коснутся темы двусторонних экономических отношений и масштабных коммерческих проектов, среди которых и "Северный поток – 2".