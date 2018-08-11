Крым дал ответ на заявление Порошенко о флаге Украины над Ялтой

Вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, пожелавшего в разгар празднования Дня Города увидеть над Ялтой украинский флаг, и услышать гимн Украины.

"Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной", - цитирует депутата РИА Новости. Фикс посоветовал главе Украины не лезть в дела, которые его не касаются, и не тешить себя напрасными иллюзиями.

Напомним, как ранее сообщали АН, украинский лидер поздравил Ялту с Днем города, который отмечается сегодня, 11 августа, сопроводив свое письмо хэштегом, в котором Крым зовется частью Украины.