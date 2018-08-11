Российские дипломаты пошутили над созданием космических войск США
11 августа 2018, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство России в США опубликовало в своем твиттере пост, в котором пожелало доброго утра космическим войскам США. Телекомпания CNN назвала его «жестким троллингом» администрации.
К посту посольства прикреплены эмблема Космических сил России и ссылка на англоязычный раздел о них на сайте Министерства обороны.
«Доброе утро, Космические войска!», - говорится в сообщении российского посольства в Twitter. О планах создания военного министерства по космосу к 2020 году в четверг сообщил вице-президент США Майк Пенс.
В России Космические войска были созданы в 2001 году, а в 2015 году были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес