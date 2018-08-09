Америка планирует создание нового военного министерства

В Соединенных Штатах Америки к 2020 году будет организовано военное министерство, которое напрямую займется космическим пространством. Об этом сегодня, 9 августа, заявил вице-президент США Майк Пенс.



Американский конгресс создаст новое ведомство, которое займется организацией, тренировкой и экипировкой космических войск. По его словам, в так называемый "переходный период" появится должность помощника министра обороны по космосу, который, в свою очередь, будет подотчетен главе американского Пентагона.

Выступая в Пентагоне, вице-президент напомнил о словах главы Вашингтона, ранее заявлявшего о необходимости доминирования США в космосе, в первую очередь, над Россией и Китаем.

"Под руководством президента Трампа мы будем защищать нашу страну и строить мирное будущее как на Земле, так и в космосе", - приводит цитату агентство РИА Новости.