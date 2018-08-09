США и Россия начали войну за запрещенный «Талибан»?

Как стало известно «Аргументам недели», Россия готовится снять приставку «запрещенная в России организация» с афганского движения «Талибан». В ответ США усилили неафишируемое взаимодействие с лидерами этого движения и провели серию встреч на уровне Госдепа в катарской Дохе.

«Запрет на любые контакты с талибами контрпродуктивен и даже вреден. Вероятно, термин «запрещенная на территории РФ организация» будет снят. Нашим интересам они не угрожают, как и нашим союзникам. Возможно, что представители движения «Талибан» в ближайшее время даже смогут посетить Москву для участия в так называемой встрече «Московского формата по Афганистану». Приглашение, кажется, им уже направлено», - рассказал «АН» дипломатический источник.

Он отказался отвечать на вопрос: «означает ли снятие запрета открытия возможности поставок талибам оружия, необходимого им для вооруженной борьбы как с официальным проамериканским режимом в Кабуле, так и ч запрещенным ИГИЛ?». Отметив лишь, что «проблема вооружения любой оппозиции решается в индивидуальном порядке» и напомнил, что США вооружали «туже самую афганскую оппозицию, когда в стране был просоветский режим и наши войска».

«Одним из вариантов решения афганского противостояния было бы принятие решение о создании зон безопасности. Например, участие талибов в политической жизни тех уездов и провинцией, в которых они уже фактически и так правят. Только Кабул должен подчеркнуть, что гарантирует статус этих зон», - подчеркнул дипломат.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в интервью «АН»: «Мои слова: «Интересы талибов объективно совпадают с нашими в борьбе с ИГИЛ» вызвали очень бурную реакцию у наших западных партнёров. Это не означает, что мы их поддерживаем, но если Талибан обещает не лезть в страны Средней Азии, то пусть ведут мирные переговоры с Кабулом».

Между тем, как сообщает Wall Street Journal, недавно в столице Катара Дохе прошло несколько раундов серьезных переговоров между первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс и некими влиятельными представителями «Талибана». Как отметили последние в интервью западным СМИ «переговоры прошли конструктивно и тепло».

«Талибан» может с ближайшие годы стать той силой, которая с помощью оружия или даже политически путем придет к власти в Афганистане и будет играть серьезную роль во всей Центральной Азии. При этом они противники ИГИЛ. Не видеть этого – близорукость. Конечно, отношения надо налаживать», - подчеркнул российский дипломат.