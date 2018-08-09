МИД о новый санкциях: Это сговор Лондона и Вашингтона

МИД РФ заявил, что введение новых санкций в отношении России является «сговором США и Великобритании». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, всё началось ещё с высылки российских дипломатов.

«Проводится общая игра, роли в которой распределены между Лондоном и Вашингтоном, — это очевидно. Мы вначале видели, как высылались российские дипломаты», — заявила Захарова. Она также отметила, что именно в Великобритании и США пришелся основной удар на российских дипломатов, передают РИА Новости. По мнению официального представителя МИД, инцидент с отравлением Скрипалей «подвёрстывается сюда в эту санкционную машину». «Можно говорить просто о классическом сговоре между США и Великобританией, между политическими элитами, которые имеют возможность влиять на эту ситуацию. В этом сговоре все и происходит», - сказала Захарова.

Напомним, что власти США объявили новые санкции против России из-за якобы использования РФ химоружия в Солсбери в отношении семьи Скрипалей. Первый пакет ограничений вступит в силу через 15 дней. Он предполагает запрет на экспорт РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения.Второй пакет включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений. Санкции второй волны, вероятно, введут через три месяца.