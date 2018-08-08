Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова на просьбу отреагировать на слова Михаила Саакашвили об обстоятельствах российско-грузинского конфликта заявила, что не видит никакого смысла в комментариях.

В беседе с журналистами радиостанции "Эхо Москвы" она подчеркнула, что все, что говорит Саакашвили, является "враньем от первого до последнего слова".

"Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувшего другую страну", - сказала Тимакова радиостанции.

Накануне Саакашвили заявил, что Тбилиси пытался предотвратить конфликт и спящий Цхинвал грузинские войска якобы не бомбили. Кроме того, экс-президент Грузии рассказал, что российские вооруженные силы, вытеснив грузинских военных, остановились, потому что "просто испугались вмешательства США".

Как ранее сообщали АН, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в приватной беседе назвала Михаила Саакашвили виновным в развязывании войны Грузии с Южной Осетией в 2008 году.