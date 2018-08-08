МИД России назвал блок НАТО бесполезным
8 августа 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел России прокомментировало инцидент со случайным пуском ракеты с истребителя НАТО над Эстонией. Североатлантический альянс назван ведомством бесполезным блоком.
Запись сопровождается в Twitter хэштегом #МИДзнал.
Самолет ВВС Испании Eurofighter, базирующийся в Эстонии, 7 августа днем ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM.
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