МИД России назвал блок НАТО бесполезным

Министерство иностранных дел России прокомментировало инцидент со случайным пуском ракеты с истребителя НАТО над Эстонией. Североатлантический альянс назван ведомством бесполезным блоком. Пушков после инцидента призвал Эстонию следить за своим защитником - НАТО

Запись сопровождается в Twitter хэштегом #МИДзнал.

Самолет ВВС Испании Eurofighter, базирующийся в Эстонии, 7 августа днем ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM.