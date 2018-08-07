Истребитель ВВС Испании произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией ошибочно

Самолет ВВС Испании Eurofighter, базирующийся в Эстонии, 7 августа днем ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Ракета может оказаться в районе Тарту. Местных жителей, случайно обнаруживших снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии.

По данным эстонских Силы обороны, инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Истребитель Eurofighter выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" в северном направлении.

Силы обороны указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был уничтожить снаряд еще в воздухе. Но ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, сообщает ТАСС. Она оснащена боеголовкой.