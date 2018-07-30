У берегов Крыма обнаружен разведывательный самолет ВВС США

Самолет-разведчик ВВС США RC-135V несколько раз пролетел сегодня вдоль черноморского побережья Российской Федерации. В Twitter-аккаунте Aircraft Spots опубликована карта его полета.

Предназначенное для радиоэлектронной разведки воздушное судно пролетело вдоль побережья Краснодарского края, мимо южных и западных границ Крыма, а потом вернулось на базу, которая расположена в бухте Суда на Крите, сообщает РИА Новости.

Напомним, 17 июня у границ Российской Федерации на Черном море заметили патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.