У границ России американские самолет и беспилотник провели многочасовую разведку
18 июня 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшее воскресенье, 17 июня, у границ Российской Федерации на Черном море заметили патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.
Согласно последней информации, беспилотник, который поднялся в воздух с базу НАТО "Сигонелла" на Сицилии, не менее пяти часов летал вдоль побережья Краснодарского края и Республики Крым, передает kp.ru.
Что касается патрульного самолета, то он в основном находился неподалеку от Севастополя, однако затем переместился в район Новороссийска и Туапсе. Позже P-8A Poseidon также проводил разведку у юго-западного и южного побережья Крыма, уточняет PlaneRadar.
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