У границ России американские самолет и беспилотник провели многочасовую разведку

В минувшее воскресенье, 17 июня, у границ Российской Федерации на Черном море заметили патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.

Согласно последней информации, беспилотник, который поднялся в воздух с базу НАТО "Сигонелла" на Сицилии, не менее пяти часов летал вдоль побережья Краснодарского края и Республики Крым, передает kp.ru.

Что касается патрульного самолета, то он в основном находился неподалеку от Севастополя, однако затем переместился в район Новороссийска и Туапсе. Позже P-8A Poseidon также проводил разведку у юго-западного и южного побережья Крыма, уточняет PlaneRadar.