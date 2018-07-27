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Владимир Путин отметил одно из основных достоинств Трампа
27 июля 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом полезными. И рассказал, что считает большим плюсом американского президента.
«Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям - американскому народу», - заявил Путин, передает RT.
Владимир Путин выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он его уже пригласил. Об этом президент России сообщил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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