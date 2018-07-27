Владимир Путин отметил одно из основных достоинств Трампа

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом полезными. И рассказал, что считает большим плюсом американского президента.

«Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям - американскому народу», - заявил Путин, передает RT.

Владимир Путин выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он его уже пригласил. Об этом президент России сообщил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.