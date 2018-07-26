Наталья Поклонская отказалась сдавать мандат

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, нарушившая фракционную дисциплину, проголосовав против законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, заявила, что не будет сдавать мандат.

19 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Наталья Поклонская, однако, проголосовала против, нарушив тем самым консолидированную позицию и внутреннюю дисциплину фракции, которую она представляет.

Во фракции заявили, что теперь Поклонская должна принять решение о продолжении членства либо о сдаче депутатского мандата.

«Меня выбрали избиратели. Мне доверили участок работы. Я выполняю по совести ту работу, которую мне доверило руководство. Поэтому я не намерена сдавать депутатский мандат», - заявила Наталья Поклонская.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что одобрение законопроекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы документа. Прием поправок к этому законопроекту продлен до 24 сентября, сообщает РИА Новости.