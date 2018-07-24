Леонид Слуцкий: Россия готова продолжить диалог с США по ядерному разоружению

Об этом председатель комитета Госдумы РФ по международным делам заявил журналистам по итогам встречи в российском парламенте с участниками российско-американской конференции по контролю над вооружениями.

«Мы условились… постараться с помощью наших американских партнеров, ученых, исследователей, политиков дать месседж обеим палатам конгресса США о нашей готовности форсировано продолжать диалог с обеими палатами конгресса и по разоружению, и по другим знаковым вопросам международной и двусторонней повестки дня. Уверен, что этот месседж будет в Вашингтоне услышан», – сказал Леонид Слуцкий.

24-25 июля в Москве проходит российско-американская конференция по контролю над вооружениями. В конференции принимают участие видные государственные деятели прошлых лет из России и США, а также специалисты в области международных отношений и контроля над вооружениями из ведущих научно-исследовательских центров двух стран. С российской стороны это эксперты высокого уровня из института США и Канады, ИМЭМО, Института Европы, МГУ, которые имеют опыт работы в сфере ограничения вооружений.

«Мы продолжаем работу над восстановлением российско-американских отношений и намерены задействовать здесь как парламентскую, так и научную дипломатию», – заявил депутат Леонид Слуцкий.

Каким будет ответ официального Вашингтона на послание конференции по разоружению, пока неизвестно. Однако российский парламентарий считает, что в ближайшие недели можно будет понять, последуют ли какие-то практические шаги со стороны США.

«Мы говорили о том, что необходимо сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если мы не сумеем этого сделать, то у нас не будет продлен 5 февраля 2021 года договор СНВ-3, и, по сути, весь режим нераспространения ядерного оружия, к сожалению, уйдет в историю. Это мы не имеем право допустить – ни Россия, ни США», – отметил Леонид Слуцкий.

Напомним, что о необходимости срочно начать работу по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на днях на совещании российских послов и постпредов в МИД заявил президент России Владимир Путин.

«В 2021 году заканчивает действие договор СНВ-3. Так, по большому счету, мы могли бы и без него даже еще несколько лет назад. Но все-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится, его не будет», – сказал президент.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно договору каждая из сторон сокращает ядерное вооружение так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Договор обязывает наши страны делиться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

30 июня группа американских конгрессменов посетила Россию и провела ряд официальных встреч в Москве и Санкт-Петербурге. Американскую делегацию принимали Министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Члены делегации конгресса США пригласили делегацию Госдумы с ответным визитом. Государственная Дума такое приглашение приняла.

«Маховик российско-американского парламентского сотрудничества начал снова набирать обороты», – заключил депутат Леонид Слуцкий.