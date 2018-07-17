Трамп согласился со спецслужбами США о «вмешательстве в выборы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о «вмешательстве» РФ в выборы в стране в 2016 году. При этом он отрицает, что данное вмешательство смогло оказать влияние на их результат.

На пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным Трамп говорил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает.

Сегодня в Белом доме Трамп заявил, что вообще-то он хотел сказать, что не видит причин, почему Россия не могла бы вмешаться в выборы. Это полностью отрицает то, что он сказал в на самом деле.

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме погас свет. «Упс, они выключили свет. Это агенты разведки», - пошутил Трамп.

