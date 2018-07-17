Трамп считает встречу с Путиным лучше саммита НАТО
17 июля 2018, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Белого дома Дональд Трамп подвел итог своей поездке в Европу. По его словам, были отличные переговоры в Брюсселе на саммите НАТО, но встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки оказалась еще лучше.
Трамп отметил, что ему грустно от того, что СМИ освещают эти события по-другому. Как отметил американский лидер в соцсети, "фейковые новости сходят с ума".
Западные СМИ раскритиковали Дональда Трампа, который накануне провел переговоры с Владимиром Путиным. Недовольство журналистов вызвал уклончивый ответ главы Белого дома на вопрос о «вмешательстве» РФ в выборы.
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