Трамп считает встречу с Путиным лучше саммита НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп подвел итог своей поездке в Европу. По его словам, были отличные переговоры в Брюсселе на саммите НАТО, но встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки оказалась еще лучше. Маккейн считает переговоры Путина и Трампа "трагической ошибкой"

Трамп отметил, что ему грустно от того, что СМИ освещают эти события по-другому. Как отметил американский лидер в соцсети, "фейковые новости сходят с ума".

Западные СМИ раскритиковали Дональда Трампа, который накануне провел переговоры с Владимиром Путиным. Недовольство журналистов вызвал уклончивый ответ главы Белого дома на вопрос о «вмешательстве» РФ в выборы.