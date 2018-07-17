Порошенко считает, что Украина является приоритетом для США и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко не согласился с тем, что итоги саммита России и Соединенных Штатов в Хельсинки,свидетельствуют об отсутствии украинского вопроса в приоритетах Дональда Трампа. Порошенко опасается нападения России на Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко затронул тему встречи глав России и США во время своего выступления в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV. Украинский лидер отметил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины. Такой вывод основывается, по его словам, на встрече Порошенко с Дональдом Трампом.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что вчерашние переговоры президентов России и США стали "отрезвляющим душем" для руководства Украины.