Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что вчерашние переговоры президентов России и США стали "отрезвляющим душем" для руководства Украины.

Политик отметил, что Путин и Трамп говорили о глобальных вещах, которые практически не были связаны с украинскими проблемами. Медведчук подчеркнул, что главы двух стран обсуждали действительно важные и интересные вопросы, не уделяя большого внимания Украине.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы украинского общественного движения, подобное отношение глав Российской Федерации и США должно стать для Киева "отрезвляющим душем". По мнению Медведчука, Украине пора понять – никто не намерен решать ее проблемы.