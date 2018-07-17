Медведчук: встреча Путина и Трампа стала "отрезвляющим душем" для Украины
17 июля 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что вчерашние переговоры президентов России и США стали "отрезвляющим душем" для руководства Украины.
Политик отметил, что Путин и Трамп говорили о глобальных вещах, которые практически не были связаны с украинскими проблемами. Медведчук подчеркнул, что главы двух стран обсуждали действительно важные и интересные вопросы, не уделяя большого внимания Украине.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы украинского общественного движения, подобное отношение глав Российской Федерации и США должно стать для Киева "отрезвляющим душем". По мнению Медведчука, Украине пора понять – никто не намерен решать ее проблемы.
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