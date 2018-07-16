Сенатор США Джон Маккейн назвал саммит лидеров Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "трагической ошибкой". А пресс-конференцию Трампа "позорнейшей".

Маккейн считает, что ущерб от поведения Трампа подсчитать невозможно. как отмечает сенатор, было ощущение, что выступления Трампа и Путина написаны по одному сценарию. По его словам, Трамп просто не желает сопротивляться российскому президенту, передает РИА Новости.

Возможное потепление отношений с Россией Маккейн назвал "галлюцинациями" Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его диалог с российским лидером Владимиром Путиным был "прямым, открытым и продуктивным". Он отметил, что отношения двух стран "изменились четыре часа назад".