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Маккейн считает переговоры Путина и Трампа "трагической ошибкой"
16 июля 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор США Джон Маккейн назвал саммит лидеров Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "трагической ошибкой". А пресс-конференцию Трампа "позорнейшей".
Маккейн считает, что ущерб от поведения Трампа подсчитать невозможно. как отмечает сенатор, было ощущение, что выступления Трампа и Путина написаны по одному сценарию. По его словам, Трамп просто не желает сопротивляться российскому президенту, передает РИА Новости.
Возможное потепление отношений с Россией Маккейн назвал "галлюцинациями" Трампа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его диалог с российским лидером Владимиром Путиным был "прямым, открытым и продуктивным". Он отметил, что отношения двух стран "изменились четыре часа назад".
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