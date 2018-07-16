Дональд Трамп прокомментировал диалог с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его диалог с российским лидером Владимиром Путиным был "прямым, открытым и продуктивным". Он отметил, что отношения двух стран "изменились четыре часа назад". Путину понравилась беседа с Трампом

Дональд Трамп сообщил, что на встрече обсуждалось "вмешательство России" в выборы в Штатах. Президент США выразил уверенность, что Путин и Российская Федерация готовы работать вместе с Вашингтоном над решением "ядерной проблемы" КНДР. Также Трамп опять назвал организацию чемпионата мира по футболу, который закончился в РФ, замечательной.