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Путину понравилась беседа с Трампом
16 июля 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин считает переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «успешными» и «полезными». По словам Путина, встреча проходила в деловой и откровенной атмосфере.
Лидеры России и США обсудили текущее состояние двусторонних отношений и вопросы международной повестки. Путин отметил, что благодаря этим переговорам рассчитывает наметить первые шаги по «оздоровлению отношений двух стран». Россия передала США свои предложения по сотрудничеству в сфере стратегической стабильности и нераспространении оружия массового уничтожения. Владимир Путин добавил, что холодная война давно закончилась и обстановка в мире «кардинально изменилась».
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов говорили тет-а-тет в ходе саммита в Хельсинки. Изначально на беседу с глазу на глаз протокол отводил 1,5 часа.
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