Встреча Путина и Трампа с глазу на глаз длилась более двух часов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов говорили тет-а-тет в ходе саммита в Хельсинки. Изначально на беседу с глазу на глаз протокол отводил 1,5 часа.

Встреча началась позже запланированного. Прибытие Путина в дворец ожидалось в 13:00. Но его самолет приземлился на полчаса позже, чем планировалось.

Дальше по графику - переговоры в расширенном составе, которые, по договоренностям, займут 1 час 45 минут. Они пройдут в присутствии советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео.