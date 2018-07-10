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Рада требует расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
10 июля 2018, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Группа депутатов Верховной рады Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с требованием денонсировать договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива с Россией.
Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект сегодня передан на рассмотрение руководства Рады.
На заседания Рады представитель партии и инициатор проекта Семен Семенченко также призвал украинского лидера Петра Порошенко обратиться с посланием к парламенту по поводу строительства Крымского моста и "агрессивными действиями России в Азовском море".
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