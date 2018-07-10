Рада требует расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Группа депутатов Верховной рады Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с требованием денонсировать договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива с Россией. Погранслужба ФСБ России в Крыму задержала в Азовском море 7 судов из Украины

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект сегодня передан на рассмотрение руководства Рады.

На заседания Рады представитель партии и инициатор проекта Семен Семенченко также призвал украинского лидера Петра Порошенко обратиться с посланием к парламенту по поводу строительства Крымского моста и "агрессивными действиями России в Азовском море".