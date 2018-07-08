Крымский депутат Ганжара высказался о заявлении Волкера о позиции США по Крыму

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что американские власти не планировали признавать Крым российским, а позицию Дональда Трампа по признанию статуса полуострова неправильно интерпретировали журналисты. После визита в Россию американский сенатор раскритиковал антироссийские санкции

Волкер заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest, что Белый дом очень четко высказался о том, что власти США не планируют признавать Крым российским.

Ганжара отметил, что во время своей избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности сесть за стол переговоров и признать Крым частью России, - сообщает RT. Но после избрания в высказываниях Трампа стали преобладать антироссийские высказывания. По мнению крымского депутата, если Трамп сейчас объявил Крым российским, ему грозит импичмент.