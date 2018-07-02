Аксенов отреагировал на подпись Google Maps Крымского моста на украинском языке

Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил подписание сервисом Google Maps Крымского моста на карте на украинском языке с промежуточной стадией лечения от шизофрении и назвал эту ситуацию смешной. Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке

По словам Аксенова, вроде "у больного" и позитивная динамика есть, вроде как он признал само существование моста, но все также продолжает считать Крым украинским. Свое мнение Аксенов изложил в Facebook. "Возможно, таким странным образом "уважаемая" компания пытается совместить реальность с "генеральной линией партии", - предположил глава Крыма.

Со стороны Тамани название Крымского моста на карте Google Maps написано на русском языке "Крымский мост", со стороны Керчи — по-украински "Кримський Мiст". Подписи Крымского моста на украинском заметили пользователи сети.