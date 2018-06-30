Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Указ Президента от 29 июня "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы" опубликован на сайте правовой информации.

Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счётной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии рекомендовано обеспечить реализацию национального плана противодействия коррупции. Следить за выполнением всего комплекса мероприятий будет специально созданная рабочая группа.

Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года. В него входят помощники президента Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков, назначенный председателем Счетной палаты Алексей Кудрин.