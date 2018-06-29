Россия подала иск в ВТО против пошлин США

Россия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск для обжалования введённых США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Россия вводит ответные пошлины на американские товары

В иске указаны многочисленные нарушения, допущенные Соединенными Штатами при введении этой меры.

Кроме Российской Федерации потребовали ответа от США и другие страны: Европейский союз, Китай и Индия, Канада, Мексика и Норвегия, передает RT.

Консультация для поиска путей урегулирования спора - это первый этап, рассказал Орешкин. Если решение проблемы не найдется, будет создана третейская группа для рассмотрения спора.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия с 22 июня вводит дополнительные пошлины на импорт из Соединенных Штатов в страны Евросоюза товаров на сумму 2,8 миллиарда евро в ответ на торговые пошлины США на сталь и алюминий.