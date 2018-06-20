ЕК ввела пошлины на импорт из США товаров на 2,8 млрд евро
20 июня 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Европейская комиссия с 22 июня вводит дополнительные пошлины на импорт из Соединенных Штатов в страны Евросоюза тоаров на сумму 2,8 миллиарда евро в ответ на торговые пошлины США на сталь и алюминий. ЕС воспользовался своим правом, в рамках норм ВТО, - сообщает ТАСС.
Решение Еврокомиссии о введении дополнительных пошлин стало ответом на торговые пошлины США на сталь и алюминий. По информации Евросоюза, все эти товары будут "облагаться дополнительными пошлинами на границах ЕС". "В этот список вошли стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других товаров", - говорится в сообщении ЕС.
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