Семья пострадавшей в Сирии украинки доставлена в Петербург

Муж и трое детей спасенной российскими медиками украинки Ирины Баракат, пострадавшей в Сирии, прибыли в Петербург. Это стало возможным благодаря помощи Владимира Путина, предоставившего женщине российское гражданство.

Самолет Ту-134 Минобороны с семьей Баракат на борту приземлился на аэродроме Западного Военного округа в Петербурге сегодня утром.

Баракат обратилась к главе государства во время "Прямой линии" из Военно-медицинской академии в Петербурге. Она попросила Владимира Путина помочь ей с российским паспортом, а также воссоединиться с мужем и детьми, которых она давно не видела и очень соскучилась. Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства украинке.