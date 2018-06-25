Одесситке, пострадавшей в Сирии, Путин дал российское гражданство

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства украинке Ирине Баракат, которая пострадала при обстреле в Алеппо. Документ опубликован на портале правовой информации.

Баракат обратилась к главе государства во время "Прямой линии" из Военно-медицинской академии в Петербурге. Ирина рассказала, что родилась в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии, уехала к нему. В ходе боевых действий в Алеппо женщина работала переводчиком, помогая российским военным. В 2016 году Баракат была ранена – закрывала своих детей от взрыва. Теперь у нее нет ноги и кисти руки. Получить бесплатно протезы она не может, поскольку является гражданкой Украины. По этой же причине к ней не может приехать семья из Сирии. Баракат попросила Владимира Путина помочь ей с российским паспортом, а также воссоединиться с мужем и детьми, которых она давно не видела и очень соскучилась.